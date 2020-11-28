رئيس جامعة الفيوم لبرنامج طريقي: تطبيق على الهاتف لتتبع فيروس كورونا

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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، نجاح فريق بحثى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم فى تقديم مشروع تطبيق يتم إنزاله على الهاتف المحمول ليتتبع مريض الكورونا " كوفيد -19"، حيث يتبع خط سيره ومن خلال ذلك يمكن تحديد وسائل المواصلات التى استخدمها وتتبع هواتف المختلطين له، ويهدف تطبيق التتبع الخاص بوباء كوفيد -19 إلى تقليل حالات انتشار العدوى من خلال تحديد الأشخاص اللذين حدث لهم تعرض أو مخالطة لأحد المصابين بفيروس كورونا، ومن خلال ذلك يمكن التواصل معهم لإرشادهم لكيفية الفحص والإطمئنان والمتابعة، وإخبارهم بالخطوات القادمة التى قد تشمل إجراء إختبار المسحة أو الإتصال بالطوارئ أو العزل المنزلى.



وأكد رئيس جامعة الفيوم فى لقاؤه التلفزيونى الخاص لبرنامج طريقى أن المشروع تم توجيهه لأكاديمية البحث العلمى وفى انتظار الحصول على الموافقة لإعتماده.



ووجه رئيس جامعة الفيوم الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم الرئيس للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ولدعمه الكامل غير المحدود للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحث العلمى فى مصر.



يذكر أن برنامج " طريقى " يذاع السبت من كل أسبوع ٦.٣٠ مساءا على قناة مصر الزراعية.

