غدًا.. الأهلى يجري مسحة كورونا لجميع اللاعبين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح غد الأحد في مقر النادي الأحمر بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

ويقوم اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بإجراء المسحة الطبية، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

ومنح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الاثنين استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الفوز بالأمس على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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