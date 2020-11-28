كفرالشيخ تصور الحالات الإنسانية أثناء إغاثتها رغم تحذيرات المحافظ

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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لم تمر سوى أيام قليلة علي تحذيرات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، من تصوير الحالات الإنسانية أثناء إغاثتها منعا للتعرض للعقاب أو المسائلة، إلا أن مركز إعلام المحافظة فاجأ الجميع بإرسال صور للمسنين المشردين في الشوارع أثناء إغاثتهم على الإيميلات الخاصة بالصحفيين في انتهاك واضح لتحذيرات المحافظ.

وقد طلب مركز إعلام المحافظة بنشر بوضع "لوجو" لإخفاء وجوه المشردين قبل نشر صورهم كما جاء في البيان الرسمي.

وجاء في البيان، أن حملة كفر الشيخ بلا مشردين برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من نقل ثلاثة حالات لمشردين بالشوارع لمؤسسات أهلية،فتم نقل "م.ج" من كبار السن يرفض أنجاله استضافته ولجأ للشارع،كان يتلقى المساعدات من المارة طوال عدة سنوات ولم يتم نقله أو الاهتمام به، وغير قادر على خدمة نفسه، وتم تسليمه لمؤسسة انقاذ انسان بالقاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي،وفريق التدخل السريع بالمحافظة التابع لوزارة التضامن.

كما تم نقل "ر.م" مُسن، لمؤسسة إنقاذ إنسان،ولكنه رفض الدخول وعاد مرة أخرى مع فريق التدخل السريع، وجاري ايجاد مكان بديل آخر كريم له،كما تمكن فريق التدخل السريع بنقل سيدة مسنة من أمام حديقة صنعاء إلى دار المسنات بسخا، وعند علم أهليتها بنقلها لدار المسنين بسخا تواصلوا مع مديرة الدار،طالبوا مديرة الدار بعودتها لمنزلهم متعهدين برعايتها والاهتمام بها.


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