في مصر والسعودية.. التاسعة تحسمها الديربيات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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توج فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أطاح بنظيره النصر، في ديربي الرياض مساء اليوم السبت.

وحصد نادي الهلال اللقب التاسع له في كأس الملك سلمان، بعدما توج أعوام 1961، و1964، و1980، 1982، و1984، و1989، و2015 و2017، و2020.

ومن المفارقة أن النادي الأهلي أيضًا حقق اللقب التاسع له في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، في ديربي القاهرة، وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراة الهلال والنصر.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أعوام، 1982، 1987، و2001، و2005 و2006، و2008، و2012، و2013، و2020.

جدير بالذكر أن الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2019-2020، بعد منافسة شرسة مع النصر طوال المسابقة.

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