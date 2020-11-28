السيسي: استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قام باستعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب زيارته لجنوب السودان اليوم السبت "أدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان

وأكد أنه تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل علي نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دوله وتجنب الإضرار بأي طرف.

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