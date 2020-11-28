سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع خالد صبحي مدافع الجونة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع خالد صبحي مدافع نادي الجونة، ليكون أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا، على المنافسة والظهور بشكل مميز في دوري الأضواء والشهرة، حيث يتم اختيار الصفقات وفق أسس ومعايير فنية وعلمية، من هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يفتتح مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة، بمواجهة الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ أقل من ساعة

بعد تأهل الأهلي .. تعرف على موعد بطولة مونديال الأندية في قطر

منذ ساعتين

شيكابالا يحقق رقمًا سلبيًا بعد الخسارة القاتلة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

منذ نصف ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم اليونايتد يرفض عرض يوفنتوس من أجل ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ 18 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ ساعة و 27 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

09:10 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»