كشف لغز الرضيع.. ربة منزل حملت سفاحا من سائق توك توك في السلام

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أعترفت ربة منزل متهمة بالقاء رضيعها بأحد شوارع مدينة النهضة باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث أنها كانت علي علاقة غير شرعية بسائق توك توك وبعد ما أنجبت رضيعها تخلصت منه خشية من الفضيحة.



وأضافت المتهمة أنها قامت بالقائه أمام أحد العقارات بمدينة النهضة ثم لاذت بالفرار.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.





يذكر أن ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى بأحد الشوارع .



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.