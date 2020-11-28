حصاد مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أقيمت 7 مباريات في الجولة الأولى للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة وتم تأجيل مباراة الزرقا وطنطا لأجل غير مسمى.

شهدت الجولة تحقيق الفوز في3 مباريات مقابل 4 تعادلات منهم 3 تعادلات إيجابية مقابل تعادل سلبى.

تم تسجيل 13 هدف منهم 6 في الشوط الأول مقابل 7 في الشوط الثاني.

تم احتساب ضربتين جزاء ثم تسجيلها عن طريق محمد رمزي لاعب السكة وأحمد الجندى لاعب منتخب السويس.

فيليكس لاعب بتروجت هدف المجموعة بتسجيل هدفين في مرمى كوكاكولا.

أهداف الجولة الأولى

فاز فريق بتروجت على فريق كوكاكولا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فيليكس هدفين وعبد الرحمن حسن هدف.

وفاز فريق سرس الليان على فريق جمهورية شبين بهدف محمد رمضان حله.

وفاز فريق المريخ على فريق النجوم بهدف عبد الله ناصر.

وتعادل فريق الترسانة مع فريق السكة الحديد بهدفين لمثله سجل هدفين الترسانة محمد مصطفى لالا وايهاب فؤاد بينما سجل للسكة محمد رمزي من ضربة جزاء والمتولى محمود.

وتعادل فريق الداخلية مع فريق النصر بهدف لمثله سجل جوده أيمن للنصر وتعادل إسلام صلاح للداخلية.

وتعادل فريق منتخب السويس مع فريق بورتو بهدف لمثله سجل أحمد الجندى من ركلة جزاء هدف السويس وتعادل مصطفى علي
صاصا لبورتو.

وتعادل فريق إف سي مصر مع فريق القناة بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بتروجت 3 نقاط
2- سرس الليان 3 نقاط
3- المريخ 3 نقاط
4- الترسانة نقطة
5- السكة نقطة
6- الداخلية نقطة
7- النصر نقطة
8- بورتو نقطة
9- منتخب السويس نقطة
10- القناة نقطة
11- إف سي مصر نقطة
12- طنطا صفر
13- الزرقا صفر
14- النجوم صفر
15- جمهورية شبين صفر
16- كوكاكولا صفر

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