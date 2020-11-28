وزير الرياضة: جماهير الزمالك هنأت الأهلي بالفوز على السوشيال ميديا .. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:55 م
الأهلي
الأهلي
داليا الحسين
Advertisements

قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الإعلام المصري لدعمه "مبادرة لا للتعصب.. مصر أولا"؛ التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وتابع وزير الرياضة أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع السوشيال ميديا وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق وأن القادم أفضل موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه قام بتهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وقدم الشكر إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.

وتمنى أشرف صبحي أن يكون طرفي نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بين ناديين مصريين، كاشفا أن نسخة العام الحالي حققت نجاحات على المستوى الاقتصادي والدخل بعدما حققت عوائد جيدة للأهلي والزمالك كما أن هناك جزءًا ترويجيًا وتسويقيًا تحقق من استضافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعن تجاهل قناة بي إن سبورتس القطرية عدم إذاعة السلام الوطني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا قال إنه سيتم التحرك لمتابعة ذلك الملف واتخاذ إجراءات تخصه.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة الدولي الذي احتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا إنه انبهر بما شاهده من استعدادات لاستضافة البطولة فهو يرتقي لأن يستضيف كأس العالم، وفخور بما وصلت إليه مصر من إنجازات.


أخبار تهمك

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

منذ ساعة و نصف

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ ساعة و 21 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

09:10 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»