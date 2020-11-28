في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة شادية، من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.

في احدى اللقاءات التليفزيونية قالت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، متحدثة عن شادية، كشفت عن سعادتها الشديدة بالعمل مع شادية، وتغزلت بها، قائلة: ” شادية دي جميلة في جميع الأحوال في ضحكتها في عصبيتها في غيرتها على الفن، الناس بتعشقها مين محبهاش؟، وهي كانت العامل الأول في نجاح مسرحية “ريا وسكينة”.

وتابعت: "إن شادية هي التي شجعتها للغناء معها في المسرحية، حيث أنها كانت خائفة من الغناء بجوار صوت مثل صوت شادية، كما كشفت أن الفنانة الراحلة كانت تغضب كثيرًا إذا خرج أحد الممثلين عن النص، لذا فهي كانت تلتزم بالنص في مشاهدها معها، لكنها كانت تخرج عن النص مع أحمد بدير وعبدالمنعم مدبولي، مشيرة إلى أنها بعد عرض المسرحية لفترة من الوقت بدأت شادية تتعلم الارتجال.

وأضافت: "الست دي جميلة، جميلة في ضحكتها، وفي عصبيتها، وفي غيرتها على الفن، كانت بتغير بطريقة رهيبة على فنها الله يرحمها، كانت بتحب كل شيء يبقى مضبوط".

وتحدثت الفنانة سهير البابلي بعد ذلك عن أخلاق الفنانة شادية الراقية في التعامل مع المعجبين وعطائها، لافتة إلى أن كواليس مسرحية ريا وسكينة كانت عالية في الأخلاق مثل باقي مسرحياتها كمسرحية مدرسة المشاغبين.

في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"
في لقاء قديم.. سهير البابلي عن شادية: العامل الأول في نجاح مسرحية "ريا وسكينة"

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