بعد تعرضه لهجوم.. أحمد العوضي يوجه رساله لشيكابالا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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وجه الفنان أحمد العوضي، رساله إلى نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، رساله بعد الأنتقادات التي تعرض لها من قبل جمهور الأهلي.


ونشر العوضي، صورة نجم الزمالك شيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "انا راجل اهلاوي بس بحب شيكابالا، وشيكابالا محدش يعترض علي انه واحد من اهم المواهب في الكره المصريه"

وأضاف "وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الاهلي 🙏🙏🙏.... في حب الأباتشي".


يشار إلي أن شيكابالا كان تعرض إلى هجوم شرس من قبل جمهور نادي الأهلي، بعد الفوز أمس ببطولة أفريقيا.

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