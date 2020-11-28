الخطيب: سعيد بالتتويج بلقب إفريقيا.. ولاعبو الأهلي يستحقون أن يكتب في تاريخهم بطولات كثيرة





عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.





وقال الخطيب في كلمته خلال الاحتفالية التي يقيمها النادي الأهلي حاليا في مقره بالجزيرة احتفالا بالتتويج بالتتويج :"البطولة جاءت بعد تعب كبير للغاية والنادي الأهلي يستحق أن يكون في هذه المكانة فالأجيال هي من تحافظ على هذه المكانة سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية ومسؤولين".





وأضاف :"الجميع في الأهلي يعمل بحب ومعهم جماهير النادي الأهلي التي تدفع هذه العجلة، ولأننا نعمل في حب فلذلك نحن في هذه المكانة".





وتابع :"استعدنا بطولة عزيزة للغاية ببطولة بعد فترة طويلة، والجميع في حالة سعادة وأنا سعيد للغاية بالتتويج".





وزاد :"مجموعة اللاعبين مميزة للغاية وموهوبين وأنا سعيد لهم وهم يستحقون أن يكتب في تاريخهم بطولات كثيرة في تاريخهم وكان ينقصهم هذه البطولة".





وأشار :"أبلغت اللاعبين بأن أولادهم وأحفادهم سيفخروا بهذه اللحظات لأنهم هم الأفضل في القارة الأفريقية".





واستطرد :"لم يبلغني أحد بما يحدث الآن فأنا لا أحب مظاهر الفرحة فالبطل الذي يفرح لا بد أن يكون لديه حدود في فرحته".





وأوضح :"هذا قدر النادي الأهلي بمسؤوليه ولاعبيه بأننا لا نفرح كثيرا لأنه من الغد هناك بطولة أخرى".





وواصل :"نحمد الله على التتويج بلقب إفريقيا وأهنيء اللاعبين على ما قدموه في البطولة، أمامنا بطولة كأس مصر ثم كأس السوبر المصري، ومن بعده كأس العالم للأندية".





وأردف :"النادي الأهلي هو ثاني فريق في العالم تحقيقا للبطولات القارية ويسبقه فقط ريال مدريد ونحن نقترب، فالأجيال في النادي تسلم بعضها البعض".





وزاد :"من الغد نغلق صفحة التتويج بلقب إفريقيا، لأننا أمامنا بطولة جديدة وحياة أخرى، فهناك جمهور يطالبكم بذلك".





وأكد :"ألف مبروك للجميع وأنا متأكد بأن نوعية اللاعبين المتواجدين يعرفون قيمة وقدر النادي الأهلي، ومن الغد يوم جديد وبطولة جديدة وأمل جديد وتاريخ جديد يكتب في تاريخ النادي".





وأكمل حديثه :"إسعاد جمهور النادي الأهلي في مصر لم يحدث منذ سنوات عديدة، وما رأيتتموه في مصر هذا هو النادي الأهلي".





واختتم حديثه :"أنتم مطالبين بأن تسعدوا جماهيركم دائما وأنتم قادرون على ذلك ".



