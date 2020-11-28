العراقية الفائزة بفخر العرب: السيسي قصة نجاح.. والمركزي المصري دعم العراق (فيديو)

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قالت هملة عبد الستار، رئيس مجلس إدارة المصرف الإقليمي التجاري بالعراق، إنها فازت بجائزة فخر العرب في الإدارة المصرفية، بناء على الإنجازات التي حققتها منذ توليها وظيفتها عام 2017.



وأشادت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، على هامش توزيع جوائز فخر العرب في دبي بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة:"السيسي قصة نجاح، ورجل قيادة وصعوبات وأحيي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على دعم العراق، كونه الوحيد الذي تبنى المصارف العراقية".



وأضافت:"حققنا نجاحات عام 2020 بشأن الإدارة المصرفية في ظل أزمة فيروس كورونا، وبدأت عملي وأنا في سن الواحد والعشرين من عمرها".



وأضافت:"البدايات كانت صعبة لكن استطعنا تحقيق نجاحات سريعة بالاعتماد على الشباب، فضلا عن الاستعانة بالعنصر الأجنبي لتدريب المحليين"، مردفة:"القيادة لدينا في إقليم كردستان تدعم الكادر النسائي".



وحول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد قالت:"أزمة الجائحة أثرت على كافة الاقتصاديات، وخاصة في بدايتها كونها حدثت بشكل مفاجئ، لكن الآن أصبح لدينا قابلية التأقلم".



وأكملت: "كورونا نوع من الحروب والحكومة التي تستطيع جذب المستثمرين في هذه الفترة ستنتصر".

