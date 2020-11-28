"الصين" تمنع واردات النفايات الصلبة من دخول البلاد بداية 2021

ذكرت السلطات أن الصين ستمنع جميع واردات النفايات الصلبة بداية من أول يناير عام 2021.

وذكر إعلان أصدرته وزارة الإيكولوجيا والبيئة ووزارة التجارة والمصلحة العامة للجمارك، أنه سيتم حظر إلقاء وتكديس والتخلص من منتجات النفايات من خارج الصين على الأراضي الصينية.

ويمثل الحظر الشامل تتويجا لسياسات تم اعتمادها منذ عام 2017 للتخلص التدريجي من توريد النفايات الصلبة. وعلى سبيل المثال، في أواخر عام 2017 ، حظرت الصين توريد 24 نوعا من النفايات الصلبة، بينها الورق غير المفروز والمنسوجات وخبث الفاناديوم.

وبدأت الصين تستورد النفايات الصلبة كمصدر للمواد الخام في الثمانينيات من القرن الماضي، وظلت أكبر مستورد لها في العالم لسنوات على الرغم من قدرة البلاد المحدودة في التخلص من النفايات. ونقلت شركات عديدة بشكل غير شرعي النفايات الأجنبية إلى البلاد لكسب أرباح، مما شكلت تهديدا للبيئة والصحة العامة.

وفي هذا الصدد، ومع تطور الوعي العام إزاء الشؤون البيئية ومنجزات البلاد في حفز التنمية الخضراء، انخفضت واردات النفايات الصلبة في الصين بشكل ملحوظ. وبلغت تلك الواردات في العام الماضي 13.48 مليون طن، بانخفاض عن 22.63 مليون طن في عام 2018 . وفي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، انخفضت واردات النفايات الصلبة بنسبة 42.7 في المائة على أساس سنوي