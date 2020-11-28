التشكيل الرسمي لكلاسيكو الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يصطدم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظيره النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

وقد أعلن روي فيتوريا مدرب فريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في المقابل كشف المدير الفني للازرق، عن تشكيل فريقه لملاقاة العالمي.

تشكيل النصر:
براد جونز، كيم سو، عبدالله مادو ، مايكون بيريرا، سلطان الغنام، الحسن، بيتروس اراخو، عبدالمجيد الصليهم ، نورالدين أمرابط، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الهلال:
حبيب الوطيا، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، كاريلو، جوفينكو، بافتيمبي جوميز

ويبدأ اللقاء عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

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