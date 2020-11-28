أحمد السعدني مع أحمد فهمي قبل فوز الأهلي بطولة إفريقيا أمس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد السعدني صورة له بتيشيرت النادي الأهلي قبل لقاءه مع الزمالك في مباراة نهائي إفريقيا وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب "السعدني" قائلا: "أجواء ما قبل المباراه" كما شارك عدد كبير من نجوم الفن عدد من الصور لهم بتيشيرت النادي الأهلي قبل فوزه على نادي الزمالك في مباراة نهائي إفريقيا.



يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية" وهو سيناريو وحوار تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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