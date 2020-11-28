"60 عمارة تراثية الطراز ومركز للحرف".. تعرف على تفاصيل تطوير منطقة سور مجرى العيون

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون على مساحة تصل إلى حوالي 378 ألف م2، حيث يتكون المشروع من تنفيذ 60 عمارة تراثية الطراز تضم نحو 1136 وحدة سكنية.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، حيث تابع رئيس الوزراء ومرافقوه على الأرض، آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بما في ذلك موقف إزالات العمارات والمباني القديمة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم، إلى جانب التعرف على أهم الصعوبات والتحديات التى تواجه استكمال إزالة باقى العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز، ورافق مدبولي في جولته وزير الإسكان واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكمل الجزار أنه بالإضافة إلى ما سبق سيكون هناك منطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية، ومسرح مغلق بطاقة استيعابية 450 شخصًا، بالاضافة إلى مسرح مفتوح يتسع إلى 1400 شخص.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجًا للعمارات المقرر إقامتها فى المنطقة بشكل تراثى مميز، وذلك ضمن مشروع أعمال التطوير، ووجه بأهمية العمل على حل وإزالة أى معوقات قد تعترض تنفيذ أعمال المشروع، وذلك بما يسهم فى تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للبرامج الزمنية المحددة بذلك.

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منطقة مجري العيون مشروع تطوير سور مجري العيون جوله تفقديه

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