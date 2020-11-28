اتحاد الكرة يحدد شرط إلغاء الدوري الجديد حال انتشار فيروس كورونا
السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:57 م
محمد أيمن
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كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في إتحاد الكرة المصري عن ما سيتم إتخاذه حال إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسبب موجته الثانية.
وكان الموسم الماضي قد توقف لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بسبب الموجه الأولى من الفيروس قبل أن يعود الدوري ويُستكمل ويُتوج به الأهلي.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الموسم الجديد يوم الحادي عشر من ديسمبر وفي حالة تم توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا قبل إتمام نصف عدد المباريات سيتم إلغاءه.
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