ليلى عز العرب تنضم إلى قائمة أبطال مسلسل "الاختيار 2"





كتبت ليلى عز العرب، تغريدة جديدة قالت فيها: "باركولي يا أصدقائي نلت شرف الانضمام لمسلسل الاختيار ٢".





وفي سياق آخر، تُشارك ليلى عز العرب في إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد، والمسلسل فكرة يسرى الفخراني، وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصرى، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، أيمن الشايب.

تعاقدت الفنانة ليلى عز العرب، على المشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، وأعلنت عن ذلك الخبر من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".