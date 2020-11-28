قبل الطرح.. تعرف على تفاصيل أغنية أصاله الجديدة "الفرق الكبير"





جدير بالذكر أن أصالة، علقت مؤخرًا على الأغنية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التغريدات "تويتر" قائلة: "‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال.. عشقتها..تحدّتني وتحدّيتها.. حلوه بطريقه ساحرة"





وأضافت: "الأغنية طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ "‎.





تستعد المطربة أصاله، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"الفرق الكبير" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".أغنية"الفرق الكبير" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.