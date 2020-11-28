قبل الطرح.. تعرف على تفاصيل أغنية أصاله الجديدة "الفرق الكبير"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة أصاله، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"الفرق الكبير" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية"الفرق الكبير" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.


جدير بالذكر أن أصالة، علقت مؤخرًا على الأغنية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التغريدات "تويتر" قائلة: "‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال.. عشقتها..تحدّتني وتحدّيتها.. حلوه بطريقه ساحرة"


وأضافت: "الأغنية طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ "‎.

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