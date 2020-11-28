انتخاب التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:10 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
وكالات
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بدأ الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي التشادي حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، تولي مهام منصبه

 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها بانتخاب التشادي حسين إبراهيم طه، أمينًا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي.

 

وفي سياق آخر، أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن نجاحات المنظمة بقيت رغم الصعوبات الظرفية وجسامة التحديات، فهي الصوت الجامع الوحيد للعالم الإسلامي ، والداعم للحق والهوية والثقافة والصمود ، والإطار المعنوي والمؤسساتي المساند لقضايا العالم الإسلامي والجامع لمواقفه على الساحة الدولية كطرف فاعل له وزنه ومكانته.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار الموظفين للإعداد للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة ، الذي سوف يتواصل انعقاده في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة من 9 - 11 فبراير الجاري.

 

وأثنى الدكتور العثيمين على دور الإمارات العربية المتحدة ، لنجاحها في رئاسة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية ، معربًا عن تقديره لجمهورية النيجر التي سوف ترأس الدورة القادمة ، مشيداً بكل الجهود والمبادرات التي تقوم بها المملكة بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

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منظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه

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