حاتم عمور يغني بلهجات عربية مختلفة





يعمل النجم المغربي حاتم عمور على الإنتهاء من ألبومه الجديد، الذي يحضر له حاليا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب والشرق الأوسط، ومن المقرر طرحه خلال السنة المقبلة.









" بلا حدود " هو العنوان الذي إختاره حاتم لألبومه الجديد، في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من التباعد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى وتوحدنا للتغلب على هذه المحن.









وسيشكل هذا الألبوم نقلة نوعية في مسيرة عمور الفنية، إذ يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرا لها ويحرص دائما على توضيفها، إضافة إلى أغاني اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.









ويضع حاتم حاليا ملامح ألبومه الجديد، بالإتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزا نهاية السنة الحالية.









كما من المرتقب أن يختار عمور أغاني من ألبومه الجديد، لتصويرها على شكل فيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيا مع النمط الجديد في إصدار الألبومات.







