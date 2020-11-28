جو رعد يغني لـ"فاطمة"





أطلق الفنان جو رعد أغنية وكليب تحت عنوان "فاطمة" حيث قام بتصويرها قبل سنة في لبنان، إلا أنّ ظروف البلد وتداعيات كورونا سببت في تأجيل إطلاق العمل. لكنّ جو أصرّ أن يطلق العمل الآن لأنّ الجوّ العام بحاجةً إلى القليل من الفرح والطاقة الإيجابية.









"فاطمة" أغنية شبابية وراقصة بامتياز وهي من ألحان جو رعد، كلمات فراس سعد الدين، توزيع واستوديو عامر منصور. أمّا الكليب فهو من إخراج أوجيني مخايل وإشراف خالد نحيلي حيث جمع الكليب مؤثّرين من روّاد تطبيق تيك توك.









لماذا يغنّي جو رعد ل "فاطمة"؟ ويكشف الكليب إعجاب كبير ب "فاطمة" حيث يحاول الكثيرين السعي وراء نيل حبها.



















