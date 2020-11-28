جو رعد يغني لـ"فاطمة"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أطلق الفنان جو رعد أغنية وكليب تحت عنوان "فاطمة" حيث قام بتصويرها قبل سنة في لبنان، إلا أنّ ظروف البلد وتداعيات كورونا سببت في تأجيل إطلاق العمل. لكنّ جو أصرّ أن يطلق العمل الآن لأنّ الجوّ العام بحاجةً إلى القليل من الفرح والطاقة الإيجابية.


"فاطمة" أغنية شبابية وراقصة بامتياز وهي من ألحان جو رعد، كلمات فراس سعد الدين، توزيع واستوديو عامر منصور. أمّا الكليب فهو من إخراج أوجيني مخايل وإشراف خالد نحيلي حيث جمع الكليب مؤثّرين من روّاد تطبيق تيك توك.


لماذا يغنّي جو رعد ل "فاطمة"؟ ويكشف الكليب إعجاب كبير ب "فاطمة" حيث يحاول الكثيرين السعي وراء نيل حبها. 





أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ ساعتين

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

02:48 م

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»