تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تحدد مبلغ 60 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مكافأة الفوز بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وعلم "الفجر الرياضي" إن لاعبي الأهلي سيحصلون أيضا على 40 ألف جنيه مكافأة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي.


وبات من المنتظر أن تكون المكافأة النهائية للاعبين ما يقرب من 350 ألف جنيه وفقا لنسبة المشاركة، وحسب لائحة النادي الموقع عليها اللاعبين.


وحقق الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

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