تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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توجهت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إلى عزبة الشامى التابعة لحى المنتزة أول، أحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة، وذلك للاستماع لاحتياجات الأهالى وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  برفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.
وقامت عازر بتسليم 150 أسرة من المتضررين بعزبة الشامى احتياجات أساسية من مواد غذائية وبطاطين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وأوضحت أن المحافظة مستمرة فى دعم الأهالى البسطاء بالمناطق النائية والعزب وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، وتقديم كامل الدعم لهم خاصة فى ظل موجة الطقس السيء التى مرت بها محافظة الإسكندرية.

وأضافت أنه سيتم تباعا توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق.
تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)
تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)
تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)
تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)
تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)
تسليم 150 أسرة من متضرري الأمطار مساعدات بالإسكندرية (صور)

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