الوفد: زيارة السيسي لجنوب السودان تؤكد دور مصر الريادي في القارة الأفريقية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجوبا اليوم لعقد قمة مصرية- جنوب سودانية، لبحث التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والقارية، تعكس دور مصر الريادي داخل القارة، وتطلعها لمزيد من التقدم والتعاون بينها وبين دولها في كافة المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي التنموي، وتعزيز مكانتها في قلب القارة ووقوفها على مسافة واحدة بين كل دولة إفريقية.

ولفت الشرقاوي، في بيان له، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتمام كبير للقضايا المصرية الافريقية، وعمل أكثر من مرة تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي، على بحث سبل التعاون بين دول القارة من أجل التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجهها بأكملها أهمها على الأجندة الحالية قضايا الإرهاب الغاشم وضرورة إيجاد آليات سريعة وعاجلة لنبذ العنف والتطرف في بعض الدول في جنوب القارة والتوصل إلى تفاهم حول بعض القضايا الشائكة أهمها ملف قضية سد النهضة.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل هموم القارة السمراء ويسعى دائما إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين كافة دولها وتقديم التبادل في كافة المجالات سواء التجاري أو الثقافي، أو المعلوماتي، وذلك من أجل إعلاء الاقتصاد الافريقي وجعل منطقة الشرق الأوسط الرائدة في المجال الاقتصادي والتنموي.

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