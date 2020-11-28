عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جنوب السودان بجوبا، إننا أجرينا مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، لافتًا إلى أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية والري.



وأضاف "السيسي"، أننا توافقنا على تنسيق الجهود المشتركة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأكد "السيسي"، أن مصر ستطل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان، مشددًا على أن نهر النيل يجب أن يكون مصدر للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.



وأكد على دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير ونائبه وجميع الاطراف الجنوب سودانية لتحقيق السلام في البلاد.

