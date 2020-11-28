ألمانيا تعلق على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

علقت السلطات الألمانية، على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران، داعية جميع الأطراف إلى تفادي خطوات من شأنها أن تزيد التصعيد القائم في الشرق الأوسط.

وحذر متحدث باسم الخارجية الألمانية تحذيره في بيان خطي اليوم السبت، من أن اغتيال العالم النووي البارز يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضاف متحدث باسم الخارجية الألمانية: "نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد".

وأوضح الدبلوماسي الألماني إلى أن هذا الحادث وقع قبل شهرين من انتهاء ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "قبل أسابيع من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، من المهم الحفاظ على مساحة للتفاوض مع إيران بما يتيح تسوية الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي عبر الحوار".

وكان محسن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، اغتيل أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت سلطات الجمهورية الإسلامية إسرائيل المسؤولية عن العملية.