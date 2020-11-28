من هي السيدة المصرية التي حصلت على أرفع وسام بكندا؟

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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رفعت اسم مصر عاليًا، نطق الجميع اسمها، الذي توج بحروف من نور، بعد حصولها على أرفع وسام بكندا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، إنها الدكتورة هدى المراغي العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدكتورة هدى المراغي العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا.

هدى المراغي
الدكتورة هدى المراغى تخرجت من كلية الهندسة قسم الإنتاج جامعة القاهرة وحصلت على درجة الدكتوراة من جامعة الهندسة الكندية.

وتعتبر الدكتورة هدى المراغي العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا، هي السيدة المصرية الوحيدة في كندا- وسط 114 مرشحًا آخرين- التي تحصل على أرفع وسام بكندا وذلك منذ إقراره رسميًا هناك عام 1967.

التحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة، كما أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

أرفع وسام
حصلت على وسام كندا، والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.

التهاني
تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين الخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتورة هدى المراغي، لحصولها على "وسام كندا".

وأجرت "مكرم" اتصالا هاتفيًا بالدكتورة هدى المراغي وزوجها الدكتور وجيه المراغي لتهنئتهما، وقالت إن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه علماء مصر حول العالم، واليوم الفخر مضاعف للمصريين والكنديين أيضًا.

وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى المراغى لحصولها على وسام order of Canada  من الحاكم العام لكندا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها، مؤكدة أنها عنصر نسائي مشرف نفخر به، مشيدة بتميزها ونجاحها وكفاءتها في مجال الهندسة الميكانيكية. 

وأضافت أنها خير سفير لمصر فى الخارج استطاعت أن تثرى مجال التصنيع العالمى بالعديد من الإسهامات جعلتها على رأس أفضل العلماء بمجالها، ما أهلها للحصول على هذا الوسام  الرفيع، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

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وسام كندا هندسه ميكانيكيه هدى المراغى اخر الاخبار

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