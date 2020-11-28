الطالع الفلكى السّبْت 28/11/2020..مَكَاسِبْ الهوايَة!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 19 هاتُور قبطى ، 28 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 13 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هواية ، كان نفسى أبْآ مُهندس زراعى ، أنا بلا فخر أفهم أحسن من أحسن مهندس زراعى فمصر.(يحيى الفخرانى من فيلم خرج ولم يعد-1984)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للعقرب- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج الميزان لبُرج العقرب فى الثّالثة و35 دقيقة فجر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج القوس فى الثّامنة و 10 دقائق صباح 17 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 15 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 17 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 11 ديسمبر)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)





عطارد يرمز للقدرات المنطقية والمهارات المنطقية والعقرب يحكمه المريخ يرمز للقوّة والنشاط ، بانتقال عطارد لبرج العقرب بالإمكان توقّع تحصيل دراسى كبير للتلاميذ ، المهن الكلامية كالمُحاماة والتسويق والإعلان توقع لها طفرة ، تطبيق علومك/عطارد التى (كنت) تعتقد أنها غير مفيدة وأنها (تحت سطح البحر) وإخراجها لتنفذ على أرض الواقع كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم خرج ولم يعد ، كما أنها فرصة للعودة لمقاعد الدراسة لتعلم لغة جديدة أو تعلية مهاراتك المهنيّة بكورس دراسى مُكثّف بشكل سريع وفى الكتمان (العقرب تحت سطح البحر) ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنّانة مها أبوعوف فكل عام وهى بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مها أبوعوف مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(سيّدة راقِيَة)،(ديانا رُوسّ)،(الأخ الأكبر)،(مايكل أنجلو)،(يَدٌ خفيّة بالإحسان)، (لبن وعسل)،(أغنية العام)،(مُوسيقار)،(سَخَاءٌ وكَرَم).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الثور: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور بعملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الجوزاء: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج السّرطان: لا تجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الأسد: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج العذراء: تمسّك ببرود أعصابك أمام السّوقة والدّهمَاء ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الميزان: لك سمعة مُمتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى ، هذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة إن وُجِدَت والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج العقرب: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال ، فلا تتكاسل.





برج القوس: ضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الجدى: قد تتكلم بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة،إنتَقِ ألفاظك أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج الدّلو: لا تستلم أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: عندما تبدأ الأمور فى الضّيق تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.



