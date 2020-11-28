بالصور.. تشييع جنازة جمال حجاج أول نائب ضحية كورنا في برلمان 2020

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شيع أهالي محافظة القليوبية، اليوم السبت، جنازة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ومدير عام هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.



وأدى المصلون بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ولفيف من الأطباء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في القليوبية صلاة الجنازة على الراحل أمام مستشفى بنها للتأمين الصحي الذي لقي ربه بداخلها، وجرى حمله لدفنه في مقابر أسرته بقرية الرملة.



وأعلنت وفاة النائب اليوم داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه،

وجرى تشييع الجنازة، بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها.



وكان النائب قد أعلن مطلع الشهر الجاري، وخلال إجراء انتخابات النواب بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية إصابته بمرض كورونا.