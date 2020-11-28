ضبط إحدى الفتيات لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمدينة نصر

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط إحدى الفتيات لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للأداب على إحدى مواقع التواصل الإجتماعى.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها (بدون عمل – مقيمه بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



