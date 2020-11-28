تسجيل 510 حالات وفاة و27100 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 510 حالات وفاة و27100 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ارتفعت إلى مليونين و242633 إصابة، بينها 39068 حالة وفاة، وبلغ مجموع عدد المتعافين حتى الآن مليونا و739470 شخصا.

 

ويذكر أن العاصمة موسكو أكبر المدن الروسية تأثرا بتفشي الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 7320، تليها مدينة بطرسبورغ، حيث تم تسجيل 3695 إصابة جديدة.

 

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