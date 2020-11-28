3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي





تقدم لفريق الأهلي عمرو السولية من رأسية قوية في الدقيقة 5، وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31، وخطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر في الدقيقة الـ86 من زمن المباراة.





وفشل الزمالك في التخلص من 3 عقد أزلية بعد خسارته المدوية أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:-





- عقدة الـ18 عامًا:





لم يستطيع الزمالك التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزينة بطولاته منذ 18 عامًا، وكان آخر تتويج للفارس الأبيض بالبطولة القارية عام 2002 على حساب فريق الرجاء المغربي ومنذ ذلك التاريخ لم يستطيع الفريق الزملكاوي تحقيق اللقب القاري.





- عقدة الأهلي الإفريقية:





فشل الزمالك في التخلص من عقدته الأزلية أمام غريمه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حيث جمعت الفريقين 9 مباريات في البطولة عبر تاريخهما، فاز المارد الأحمر في 6 مباريات وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.





- عقدة بيتسو موسيماني:





بات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عقدة جديدة للزمالك، بعدما نجح المدرب الجنوب إفريقي التفوق على الفريق الزملكاوي وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا منه مرتين، الأولى عام 2016 مع ماميلودي صنداونز وفاز عليه 3-1، بينما الثاني هذا العام مع الأهلي وفاز على أبناء ميت عقبة بنتيجة 2-1.

عجز فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في نهائي البطولة القارية.