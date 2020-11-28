"صحة كفر الشيخ" تكشف أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية

Advertisements

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ، أن إجمالي ما تم فحصهم في المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جميع مراكز المحافظة، بلغ مليون و136 ألفا و94 حالة، مؤكدة أن الفرق الطبية بالمبادرة تقوم بعملها على أكفأ وجه، وتقدم خدمات الفحص والتثقيف والمشورة على مستوى المحافظة.



وأكدت وكيل وزارة الصحة، في بيان، أنه تم فحص 79 ألفا و550 طفلا حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتي أمس الخميس.



وأضافت سلام، أنه جري فحص 464 ألف سيدة أيضًا، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والتى تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدى، بالإضافة إلي فحص 8544 حالة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلا عن إجراء الكشف علي 584 ألف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير ساريه والمزمنة.



وأكدت وكيل الوزارة علي حسن معاملة المترددين، وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات والتأكيد على ارتداء الكمامات، حرصًا على سلامة الفريق الطبى والمترددين.