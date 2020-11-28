ما حكم ارتداء الكمامة وقت الصلاة؟.. المفتي يجيب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مفاداه "ما حكم ارتداء الكمامة وقت الصلاة منعا للإصابة بفيروس كورونا؟"، وجاء الرد على النحو التالي:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إنه لا مانع شرعًا من لبس الكمامة في الصلاة؛ تحرُّزًا من عدوى فيروس كورونا، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.

وأكد فضيلة المفتي أن الفقهاء أجازوا حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه.

وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.

أخبار تهمك

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 13 ساعة

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم جوهرة برشلونة

منذ ساعتين

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد اغتيال العالم النووي الإيراني "زاده".. شاهد توقعات عمرو أديب

منذ ساعة و 12 دقيقة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

11:08 ص

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»