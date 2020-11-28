ما حكم ارتداء الكمامة وقت الصلاة؟.. المفتي يجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مفاداه "ما حكم ارتداء الكمامة وقت الصلاة منعا للإصابة بفيروس كورونا؟"، وجاء الرد على النحو التالي:





قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إنه لا مانع شرعًا من لبس الكمامة في الصلاة؛ تحرُّزًا من عدوى فيروس كورونا، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.





وأكد فضيلة المفتي أن الفقهاء أجازوا حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه.



