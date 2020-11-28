ندوة عن التنمر والعنف ضد المرأة في كفر الشيخ

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظم مجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة ندوة بديوان عام مجلس المدينة حول « التنمر أحد أشكال العنف ضد المرأة » وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

حيث استعرضت الدكتورة إلهام درغام، مسئول الإدارة الصحية ببلطيم، عد دور المجلس القومى للمرأة فى مناهضة ظاهرة العنف ضد المراة من خلال حملات التوعية والرصد وحملات طرق الأبواب، بجانب اختصاصات المجلس ودوره فى مساندة المرأه خاصة المرأة المعيلة والمعنفة وبرامج التمكين الاقتصادى.

كما أشارت إلى أن التنمر سلوك نبذه الإسلام، حيث يجب أن يتحلى الإنسان بخلق الإسلام، وألا يسخر من أخيه، مؤكدة أن من أشكال العنف الحرمان من التعليم والزواج المبكر وضياع حقوق الفتاة نتيجة زواج القاصرات

جاء ذلك بحضور أمانى المحلاوى، سكرتير الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، والشيخ ربيع شوشه، وكيل إدارة أوقاف بلطيم.

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