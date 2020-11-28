سرس الليان يتعاقد مع ظهير أيمن البنك الأهلي

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حصل الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان على توقيع اللاعب سيد متير ظهير أيمن فريق البنك الأهلي، لتدعيم صفوفة بالموسم الحالي من مسابقة دوري القسم الثاني 2020.2021.



وكان اللاعب قد تأهل للدوري الممتاز مع فريق البنك الأهلي، في الموسم الماضي، كما لعب من قبل في فرق غزل شبين وكفر الشيخ ابراهيم وبنها .



وتعاقد الفريق السرسلوي مؤخرا مع أكثر من لاعب منهم، مصطفى صيام، محمد خيري، محمد حسين تريكه، أحمد سعيد، احمد عبد الله بيعه، نادر النويهي، محمد رمضان حله، محمد عبد الرحمن عنبه.