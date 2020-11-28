أحدثهم بشأن الأسنان.. قائمة بالمضاعفات التي تطارد المتعافين من كورونا

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يوما بعد الآخر، يكشف العلماء والأطباء عن مضاعفات وأمراض تطارد المتعافين من فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" الذي انتشر في اغلب دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المضاعقات التي تطارد المتعافين من فيروس كورونا التاجي المستجد:



- خبراء في الطب، قالوا إن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات متعلقة بمرض اللثة وحتى إلى سقوط الأسنان، مؤكدين أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الأسنان، يمكن أن يفقدوا أسنانهم بعد التعافي من فيروس كورونا، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية، الأمر الذي قد يسبب كذلك سقوط الشعر وتورم الأطراف السفلية.



- لاحظ الأطباء زيادة تساقط الشعر بين مرضى كورونا ذوى الحالات الشديدة جدًا، وذلك بسبب حالة تسمى تدفق التيلوجين التي تؤدي إلى توقف الشعر عن النمو، ويسقط في النهاية بعد ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب حدث صادم أو بسبب الاجهاد، حسب ما أعلنت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد.





- أول مرضى فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية ما زالوا يعانون من تلف بالرئة رغم مرور 3 أشهر على خروجهم من المستشفى، فحسب دراسة أجراها فريق في مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان أكدت أن 90% من المتعافين من فيروس كورونا أبلغوا عن تلف بالرئة.





- دراسة بريطانية وجدت أن الأشخاص الذين يتعافون من كورونا قد يفقدون مناعتهم للمرض خلال أشهر، مما يشير إلى أن الفيروس قد يعود لإصابة نفس الأشخاص بعد عام مثل أدوار البرد الشائعة.





- تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كشف أن ما يقارب من ثلث المصابين بفيروس كورونا ممن لم يمرضوا على نحو يتطلب إدخالهم إلى المستشفى، لم تعد صحتهم إلى وضعها الطبيعي حتى بعد مرور ثلاثة أسابيع عقب تشخيصهم بالإصابة بالوباء، فتستمر مشاكل صحية تطاردهم مثل التعب والسعال المتواصل والصداع المستمر.





- الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، رئيس قسم إعادة التأهيل الطبي بجامعة سيتشينوف الطبية أكد أن بعد التعافي يضر فيروس كورونا بعدد من أجهزة جسم المتعافين منه ومن بينها القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية والغدد الصماء بسبب الأدوية التي يتم تناولها خلال العلاج.



- دراسات علمية قالت إن فيروس كورونا يتسبب في متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال والتي تؤدي إلى تدمير قلوب الأطفال لدرجة أن بعضهم يحتاج إلى مراقبة وتدخلات مدى الحياة، مؤكدة أنها تصيب الأطفال بشكل مفاجئ حتى الأطفال التي تتمتع بصحة جيدة دون سابق إنذار بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى بدون أعراض.