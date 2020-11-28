موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطريقة الاستعلام





تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها لمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المخصصة من جانب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للعمال الذي تضرروا من تداعيات وباء كورونا الذي حل علي العالم منذ بداية العام الجاري ولمساعدتهم على مواجهة متاعب الحياة.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يبحث عنها الكثيرين من مستحقي هذه المنحة التي تقدر بحوالي 500 جنيه لك مواطن يستحق هذه المنحة بناء على الشروط التي أطلقتها الوزارة من أجل أن يصل الدعم إلي الأسر المستحقة الذي تم قطع أرزاقهم بسبب عدم سريان الحياة بشكل طبيعي لما خلفته تداعيات كورونا من أضرار.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكن المستحقين من التعرف على الموعد القادم لصرف دفعة شهر نوفمبر الجاري، الذي ينتظرها الكثيرين بفارغ الصبر ومنها ما يلي:





- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة القوي العاملة.

- يتم كتابة اسم المستفيد ثلاثيا وتاريخ الميلاد.

- يتم كتابة رقم بطاقة الرقم القومي والضغط علي زر استعلام.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطريقة الاستعلام عنها