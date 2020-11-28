اضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 28/11/2020، بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، والرياح نشطة بجنوب سيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وتشهد البلاد فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية منها كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والإسكندرية ورشيد ومطروح وبلطيم والسلوم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريس ورفح .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت إليكم التالي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.