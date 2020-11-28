اضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 28/11/2020، بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، والرياح نشطة بجنوب سيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتشهد البلاد فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية منها كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والإسكندرية ورشيد ومطروح وبلطيم والسلوم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريس ورفح .
  
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت إليكم التالي:
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة
سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة
قنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة
أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يدرس بيع جريزمان وكوتينيو

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 10 ساعة

مدافع الأهلي يكشف أصعب لحظات نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»