كويكب يمر قرب الأرض غدا ولن يعود قبل 2040

يقترب الكويكب الكبير ( 2000 WO107) البالغ قطره حوالي 500 متر من الكرة الأرضية غدا الأحد في تمام الساعة 05:08 صباحا بتوقيت جرينتش، وتعادل المسافة بينه وبين الأرض المسافة بينه وبين القمر فلا خطورة من ذلك.





وبعد اقتراب الكويكب من كوكبنا غدا الأحد 29 نوفمبر 2020، سيعود ليمر من مسافة أقرب قليلاً في كل اقتراب قادم، أولها في نوفمبر 2040، ثم في نوفمبر 2093، وسيحدث أقرب اقتراب في الأول من ديسمبر 2140 ، عندما سيمر على مسافة تعادل نصف المسافة بين الأرض والقمر.





ويعتبر الكويكب الكبير (2000 WO107) سريع الحركة، وتصل سرعته إلى 90,252 كيلومتر بالساعة.





وسيتمكن الراصدين الذين يستخدمون تلسكوبات بحجم 6 أو 8 بوصات، من رؤية الكويكب وتحديد موقعه، حيث سيبدو من الأرض مثل نقطة ضوئية تتحرك ببطء أمام النجوم.





يُصنف الكويكب على أنه من نوع (آتون) ، وهو يكمل دورة حول الشمس مرة كل 318 يومًا، ومساره يوصله بين مدارات عطارد والأرض، وتشير النماذج الحاسوبية إلى أنه في بعض الأحيان يقترب أيضًا من المريخ والزهرة وعطارد.