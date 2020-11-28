متى تنتهي الموجة الثانية لكورونا في مصر؟ أستاذ علم أوبئة يجيب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن فيروس كورونا سيظل مستمر معنا، ولكن الفكرة في تحويله إلى فيروس عادي يتم علاجه مثل باقي الفيروسات.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستنتهي في إبريل 2021، ويجب بعدها أن يتحول إلى فيروس عادي يتم علاجه.

هذا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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