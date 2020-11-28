النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب مسؤولي النجم الساحلي التونسي من التعاقد مع عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر والنادي الأهلي.

ذكر موقع "فوت 24" التونسي، أن النجم الساحلي تقدم في مفاوضاته مع عصام الحضري لاعب الأهلي السابق، من أجل الحصول على خدمات عملاق حراسة المرمى في منصب بالجهاز الفني.

وأوضح الموقع التونسي أن المدرب البرتغالي جورفان فييرا، طلب الحصول على خدمات عصام الحضري في منصب مدرب حراس مرمى النجم الساحلي.

الجدير بالذكر أن عصام الحضري كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، والتفرغ لبدء مسيرة جديدة مع كرة القدم، ولكن في منصب التدريب.

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