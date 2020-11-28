زيدان يتحدث عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا 24 لاعبًا يستطيعون المشاركة، وهذا أمر جيد لأننا بحاجة لهم.
 ما فعلناه في المباراة الماضية نريد تكراره ضد ألافيس، إنها مباراة نهائية أخرى، ولن تكون سهلة".

وتابع: "تفاوت المستوى؟ هذه كرة القدم، حيث أن الانتظام في المستوى أمر معقد، وهذا ما نحاول القيام به كل مباراة. يمكن أن يواجه اللاعبون بعض الصعوبات التي لا تجعلهم يقدمون كل ما لديهم بسبب أشياء لا نفهمها".

وأضاف: "كارفاخال يعاني من إصابة ما، وسننتظر الفحص الطبي، لكن الأمر يبدو بسيطًا، ونتمنى أن يعود بنزيما في أقرب وقت، ولن نخاطر براموس قبل أن يصبح جاهزًا بشكل كامل".

وأكمل: "ما قدمناه ضد إنتر كان جيدًا، حيث ظهر اللاعبون بأداء رائع، لكننا نخضع للمحاسبة بعد كل مباراة وهذا لن يتغير، نحن نتبع هدفنا وهو العمل كفريق".

وواصل: "علينا التركيز دائمًا. نحن لا نتوقف أبدًا، ستكون هناك تغييرات دائمًا في التشكيلة، واللاعبون يريدون المنافسة وعلينا القيام بأشياء عديدة حتى نهاية الموسم".

وأكد: "الثقة مهمة لكي نكون منتظمين، أي نادٍ يلعب ضد ريال مدريد يقدم كل ما لديه، ولا يمكننا أن نفقد تركيزنا، يجب أن نقدم 150% مما لدينا".

وأردف: "أثق بنفسي وباللاعبين، كما أن اللاعبين يثقون بي، كل ذلك يجعلني أفكر بشكل إيجابي، وأستمتع بالتواجد مع هذا الفريق، وعندما لا تسير الأمور بشكلٍ جيد، تشرق الشمس مجددًا".

وأتم: "العمر المناسب للاعتزال؟ لكل لاعب قراره، أنا اعتزلت عند 34 عامًا، لكن كل لاعب يعلم ما يقدمه، ولن أخبر شخصًا بأن يتخذ قرارًا، بل عليه أن يتخذه بنفسه".

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