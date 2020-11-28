بروسيا دورتموند يحسم مصير هالاند من الرحيل

حسم مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني موقف نجم هجوم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند وأكد أنه سيستمر لوقت طويل في صفوف النادي الألماني.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن هالاند من مواليد ليدز في بريطانيا في عام 2000 قد انضم إلى أسود الفيستيفال في منتصف الموسم الماضي ويستمر عقده مع الفريق الألماني حتى 2024.





وأكدت تقارير صحفية أنه يوجد اتفاق شفهي بين النجم النرويجي ومسئولي بروسيا دورتموند يتيح رحيله في 2022 إذا وصل عرض جيد للنادي الألماني.





وقال مايكل زورك في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كولن:"هالاند يمر بفترة إيجابية ويفيدنا جميعًا".

واختتم زورك تصريحاته قائلاً:"لا أرى معنى لقطع هذا التطور الإيجابي، أعتقد أن هالاند سيستمر معنا لفترة طويلة".



