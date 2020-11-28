كشف حساب باتشيكو مع الزمالك عقب خسارة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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فشل نادي الزمالك في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه وذلك على يد غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليحصد اللقب التاسع له في تاريخه.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" كشف حساب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عقب خسارة اللقب الإفريقي كالآتي:

تولى باتشيكو الإدارة الفنية لنادي الزمالك منذ فترة قريبة للمرة الثانية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الأبيض وتولى مهمة تدريب التعاون السعودي.

وقاد باتشيكو الزمالك حتى الآن في 8 مباريات فاز في 6 منها وتعادل في لقاء واحد وخسر مثله، وكانت هذه الخسارة هي التي تعرض لها اليوم الجمعة على يد الأهلي.

وسجل الزمالك تحت ولاية باتشيكو 13 هدف خلال المواجهات الثمانية التي خاضها بمختلف المسابقات بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.

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