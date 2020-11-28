وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بعد نهائي افريقيا
السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
احمد عصام
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هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القطبين الأهلي والزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الوزير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبارك للأهلي والزمالك على أداءهم، قدموا مستوى كبير جدا لكن لابد من وجود فائز وخاسر، كما كان هناك تنظيم جيد منذ بداية المباراة".
وتابع: "انتشار فيروس كورونا كذلك مع الظروف العامة حالت دون وجود الجماهير في النهائي اليوم".
وأكمل: "نؤكد على عدم إغلاق المنشات الرياضية لكن نطالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية".