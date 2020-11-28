وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بعد نهائي افريقيا

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القطبين الأهلي والزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال الوزير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبارك للأهلي والزمالك على أداءهم، قدموا مستوى كبير جدا لكن لابد من وجود فائز وخاسر، كما كان هناك تنظيم جيد منذ بداية المباراة".





وتابع: "انتشار فيروس كورونا كذلك مع الظروف العامة حالت دون وجود الجماهير في النهائي اليوم".





وأكمل: "نؤكد على عدم إغلاق المنشات الرياضية لكن نطالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية".











