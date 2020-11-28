إزالة منزل لخطورته على السكان ومرتادي الطريق الزراعي بطوخ
السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:18 ص
محمد ضوه
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أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بالقليوبية، بمعاونة أجهزة الأمن، منزلًا متصدعًا بقرية السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لوجود درجة ميل ويشكل خطورة على السكان، بعد صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتلقى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بلاغًا يفيد بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق، وعلى الفور جرى الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ.
وجرى إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتي أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيله خطورة، وجرى تنفيذ الإزالة وإخلاء جزئي لإحدى حارات الطريق الزراعي لحين الانتهاء من الهدم، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 5 طوابق، وبه طابقين فقط مشغولان بالسكان وجرى إخلاءه ورفع أدوات مخزنة ببدروم المنزل، تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة، كما أوضحت المعاينة أن الشروخ جاءت نتيجة حفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ما أدى إلى حدوث تصدعات بجدار المنزل.
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