إزالة منزل لخطورته على السكان ومرتادي الطريق الزراعي بطوخ

أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بالقليوبية، بمعاونة أجهزة الأمن، منزلًا متصدعًا بقرية السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لوجود درجة ميل ويشكل خطورة على السكان، بعد صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتلقى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بلاغًا يفيد بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق، وعلى الفور جرى الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ.



