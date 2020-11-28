بنى عبيد يعلن قائمة مباراة بلدية المحلة

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أنهى بنى عبيد الصاعد حديثا للقسم الثانى إستعداداته لمواجهة الغد أمام مستضيفه بلدية المحلة بإستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى بالقسم الثانى.



وأعلن الجهاز الفنى بقيادة عادل صديق قائمة الفريق والتى ضمت ٢٢ لاعبا على النحو التالى: أحمد حسين ،محمد إبراهيم ،عصام محمود ،محمود الهلباوى ،أحمد الدرة ،محمد أمين ،صبرى السيد ،بسام وحيد ،أحمد جمال ، محمد العزب ،أبوبكر سيلا ، رجب عبدالتواب ، عصام عبدالستار ،محمد أبوالشيخ ،أحمد يوسف ، إبراهيم خليل ،هشام بكر ،أحمد وائل ،خالد مايز ،السعيد ماهر ،عادل جمال ،رامى قدرى.



على جانب أخر أقام مجلس إدارة بنى عبيد اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقات ولاعبى الفريق للموسم الكروى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث تم الإعلان عن التعاقد مع ١٣ لاعبا جديدا بالإضافة ل١٢ لاعبا من لاعبى الموسم الماضى.