بنى عبيد يعلن قائمة مباراة بلدية المحلة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

أنهى بنى عبيد الصاعد حديثا للقسم الثانى إستعداداته لمواجهة الغد أمام مستضيفه بلدية المحلة بإستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى بالقسم الثانى.

وأعلن الجهاز الفنى بقيادة عادل صديق قائمة الفريق والتى ضمت ٢٢ لاعبا على النحو التالى: أحمد حسين ،محمد إبراهيم ،عصام محمود ،محمود الهلباوى ،أحمد الدرة ،محمد أمين ،صبرى السيد ،بسام وحيد ،أحمد جمال ، محمد العزب ،أبوبكر سيلا ، رجب عبدالتواب ، عصام عبدالستار ،محمد أبوالشيخ ،أحمد يوسف ، إبراهيم خليل ،هشام بكر ،أحمد وائل ،خالد مايز ،السعيد ماهر ،عادل جمال ،رامى قدرى.

على جانب أخر أقام مجلس إدارة بنى عبيد اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقات ولاعبى الفريق للموسم الكروى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث تم الإعلان عن التعاقد مع ١٣ لاعبا جديدا بالإضافة ل١٢ لاعبا من لاعبى الموسم الماضى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ 36 دقيقة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ ساعة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

التعادل يحسم موقعة المنصورة وبلدية المحلة بالقسم الثاني

بالتفاصيل.. أف سي مصر يختتم انتقالاته الصيفية بـ17 صفقة

البلدية يتعادل مع دمنهور في بداية مثيرة للقسم الثاني

الحمام في 3 جولات .. مكسب وتعادل وخسارة وهدف وحيد بالقسم الثاني

خريطة الميركاتو الشتوي بين أندية بحري في القسم الثاني

بنى عبيد يحسم صفقتين جديدتين إستعدادا للقسم الثانى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»